Setúbal promove projecto e acolhe comitivas de quatro países Troca de experiências internacionais sobre a urgência de reciclar No espaço de três anos, a Experimentáculo – Associação cultural setubalense, vai levar a efeito a sexta edição de um intercâmbio internacional. O projecto “Recycle Now” decorre entre 21 e 29 deste mês, e tem a particularidade de trazer a Setúbal representantes de quatro países estrangeiros, para troca de experiências sobre a urgência de reciclar os lixos e proteger o meio ambiente. Televisão Digital Terrestre Sinal analógico do emissor de Palmela é desligado amanhã

Dia 23 de Janeiro, no Bonfim Associados vitorianos vão conhecer contas do clube Está marcada para o dia 23 de Janeiro, pelas 20.30 horas, nas instalações do Bonfim, a reunião da assembleia geral de associados do Vitória Futebol Clube em que serão apresentadas as contas dos exercícios dos anos de 2009 e 2010. Noutro plano, o plantel profissional continuou ontem de manhã a preparação para o jogo com o Benfica e o núcleo principal de jogadores fez treino específico, ao passo que os menos utilizados defrontaram a equipa de juniores e venceram por 4-0. Nas últimas horas, tudo indica, vai ganhando contornos mais nítidos a possibilidade de um acordo com Meyong.